Thiès : Le récidiviste Famara Seck gracié récemment par le président de la République, condamné à nouveau à 5 ans de prison pour cambriolage.

Le verdict est tombé ce lundi 1 décembre 2021. La chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Thiès a reconnu coupable Famara Seck et le condamne à une peine de cinq ans d'emprisonnement ferme pour avoir volé du matériel à la quincaillerie de M. Thiam en plus d'une amende de 600 000 FCFA.



En effet, le récidiviste avait été libéré le 03 avril 2021 mais moins de 06 mois après, l'électricien Famara Seck (34 ans) a été arrêté à nouveau pour avoir pillé, avec son coaccusé Amar Lô, un quincaillerie au quartier carrière de Thiès. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec escalade, effraction et usage de moyen roulant. Devant la barre, Famara Seck a nié les faits qui lui sont reprochés avant de signaler qu'il avait acheté le matériel qui a été retrouvé dans sa chambre par les limiers du commissariat 1er arrondissement pour les travaux de son chantier.



Son coaccusé Amar Lô a pour sa part reconnu les faits qui lui sont reprochés. Le Procureur qui s'est basé sur le passé du prévenu a demandé au juge d'appliquer la loi de l'individualité et de le condamner à 5 ans de prison pour le corriger, puisque Famara Seck ne connaît pas la valeur de la liberté.



L'avocat de la défense n'a pas nié que son client a un passé pénal regrettable. Mais selon lui, cela ne peut pas faire l'objet d'un fait nouveau avant de plaider pour son acquittement pour défaut de preuves.





Pour rappel, Famara a été condamné à perpétuité pour une affaire de cambriolage et de viol en 2011.

Après avoir interjeté appel, sa peine a été réduite à 20 ans avant de bénéficier de la grâce présidentielle ce 03 avril 2021. Moins de 06 mois après sa libération (septembre 2021), Famara Seck accompagné de Amar Lô a remis ça et devra purger une peine de cinq ans à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Thiès.