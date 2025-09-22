Thiès- Canal Nguinth, hôpital régional: l'appel pressant de Boubacar Ly aux autorités étatiques

Lors de son entretien dans une radio locale à Thiès, le président du mouvement les " Vrais Patriotes", est revenu sur la situation économique, sociale et politique du pays. Selon Boubacar Ly, les nouvelles autorités doivent désormais se concentrer sur l'essentiel autrement dit les " priorités". On abaisse nos notes et on a des difficultés très sévères en terme sociales, économiques etc. On parle de taux d'endettement à hauteur de 10 mille milliards de Fcfa en l'espace de 2 ans. Et malheureusement, on ne voit pas d'investissements conséquents", a-t-il d'emblée déclaré.
Justice...
Revenant sur le travail de la justice. M. Ly a indiqué que l'idéal est de faire confiance en notre justice et de la laisser travailler. À le croire, du côté du pouvoir et comme celui de l'opposition, chacun essaye d'interpréter en sa faveur. S'agissant de pastef, l'on remet en question certaines décisions de justice surtout lorsque quelqu'un est mis sous bracelet électronique. Il y a souvent des gens du pouvoir qui ont tendance à se lever pour déclarer que ce dernier devait être mis sous les verrous". L'opposition également se permet de remettre en cause certaines décisions notamment dans le cadre de l'affaire Barthélémy Dias et autres. " On doit laisser la justice faire son travail maintenant on a l'impression de vivre chaque jour sous faits-divers. Et puis on note de la méchanceté ça et là. " Chaque jour, certains cherchent à savoir qui a été arrêté. Pourquoi ce dernier n'a pas été convoqué? On est dans un pays sérieux! On a beaucoup de potentialités, il y a aussi des priorités. J'ai visité la fois passée l'hôpital régional de Thiès où les ambulances sont tombées en panne, il y a des problèmes de lits, etc, alors qu'aujourd'hui les gens ne s'intéressent même pas à cela". Boubacar Ly d'appeler ainsi à la prise en charge de certaines priorités notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, du panier de la ménagère etc." Pour les décisions de justice, il faut qu'on laisse les magistrats faire leur travail et c'est eux qui ont toujours sauvé le Sénégal. On l'a vécu sous Macky et c'est le conseil constitutionnel qui avait tranché...", a-t-il rappelé.
La loi sur l'amnistie
" Aucune loi ne peut pas être taillée sur mesure. La loi est impersonnelle et générale", a-t-il déclaré. Poursuivant, M. Ly de renchérir " soit on annule la loi soit qu'on la laisse à l'état parce que c'est cette loi qui a amené peut-être la stabilité du pays parce que cela a permis l'élargissement de certains de la prison, cela a permis aussi que le Parti Pastef soit rétabli dans ses droits pour qu'il puisse participer à l'élection présidentielle". Le président du mouvement " les vrais Patriotes" a ajouté que toutes les infractions doivent pouvoir faire l'objet de jugement. " C'est vrai il y a des victimes, 87 morts, ce n'est pas rien. Maintenant on a qu'à ouvrir des enquêtes tout en sachant que ceux à qui leurs magasins ont été détruits font aussi partie des victimes", a-t-il lancé.
FMI
" Il faut comprendre que l'appréciation du FMI compte beaucoup pour un pays. Elle rétablit la confiance des bailleurs privés. Nonobstant sa contribution dans l'économie d'un pays en tant qu'institution monétaire". M. Ly d'indexer certaines décisions de nos nouveaux gouvernants qui ont eu des répercussions sur notre économie notamment la sortie sur la dette cachée, l'arrêt des chantiers dans le BTP, etc. " On est parti sur le marché de l'UEMOA pour procéder à des emprunts alors que les taux au niveau de l'UEMOA sont beaucoup plus élevés que ceux du FMI. Déjà on parle de la dégradation de nos obligations en euro et autres. Et toutes les trois agences les plus en vue, à chaque fois elles dégradent nos notes. Auparavant, c'était les bailleurs qui venaient au Sénégal pour investir, maintenant ce sont nos autorités elle-mêmes qui vont vers ces derniers notamment le patronat français".
Arrestation des hommes d'affaires
Concernant l'arrestation des hommes d'affaires les plus prospères, M. Ly a indiqué que celle-ci ne peut pas être sans conséquence. " Il faut des équilibres. Vous avez besoin d'argent, mais vous arrêtez un homme d'affaires qui peut vous aider à lever 2.000 milliards de Fcfa. Vous voyez un peu le paradoxe surtout lorsque ce dernier était prêt à cautionner 40 milliards de Fcfa. Je ne parle pas des faits mais juste de la logique pour pouvoir relancer notre économie".
Canal Nguinth et infrastructures...
En somme, Boubacar Ly a abordé au cours de cette émission d'autres sujets notamment l'existence de la Caisse noire, les agences de l’État etc. Il n'a pas manqué de se prononcer sur les projets de la coalition " Anddu Nawlé" à laquelle il est affilié, ainsi que les questions prioritaires liées aux structures sanitaires de Thiès, aux infrastructures sociales et sportives, au Canal de Nguinth etc...
