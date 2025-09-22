Thiès- Canal Nguinth, hôpital régional: l'appel pressant de Boubacar Ly aux autorités étatiques


Thiès- Canal Nguinth, hôpital régional: l'appel pressant de Boubacar Ly aux autorités étatiques
Lors de son entretien dans une radio locale à Thiès, le président du mouvement les " Vrais Patriotes", est revenu sur la situation économique, sociale et politique du pays. Selon  Boubacar Ly, les nouvelles autorités doivent désormais se concentrer sur l'essentiel autrement dit les " priorités". On abaisse nos notes et on a des difficultés très sévères en terme sociales, économiques etc. On parle de taux d'endettement à hauteur de 10 mille milliards de Fcfa en l'espace de 2 ans. Et malheureusement, on ne voit pas d'investissements conséquents", a-t-il d'emblée déclaré.
 
Justice...
 
Revenant sur le travail de la justice. M. Ly a indiqué que l'idéal est de faire confiance en notre justice et de la laisser travailler. À le croire, du côté du pouvoir et comme celui de l'opposition, chacun essaye d'interpréter en sa faveur. S'agissant de pastef, l'on remet en question certaines décisions de justice surtout lorsque quelqu'un est mis sous bracelet électronique. Il y a souvent des gens du pouvoir qui ont tendance à se lever pour déclarer que ce dernier devait être mis sous les verrous". L'opposition également se permet de remettre en cause certaines décisions notamment dans le cadre de l'affaire Barthélémy Dias et autres. " On doit laisser la justice faire son travail maintenant on a l'impression de vivre chaque jour sous faits-divers. Et puis on note de la méchanceté ça et là. " Chaque jour, certains cherchent à savoir qui a été arrêté. Pourquoi ce dernier n'a pas été convoqué? On est dans un pays sérieux! On a beaucoup de potentialités, il y a aussi des priorités. J'ai visité la fois passée l'hôpital régional de Thiès où les ambulances sont tombées en panne, il y a des problèmes de lits, etc, alors qu'aujourd'hui les gens ne s'intéressent même pas à cela". Boubacar Ly d'appeler ainsi à la prise en charge de certaines priorités notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, du panier de la ménagère etc." Pour les décisions de justice, il faut qu'on laisse les magistrats faire leur travail et c'est eux qui ont toujours sauvé le Sénégal. On l'a vécu sous Macky et c'est le conseil constitutionnel qui avait tranché...", a-t-il rappelé.
 
La loi sur l'amnistie 
 
" Aucune loi ne peut pas être taillée sur mesure. La loi est impersonnelle et générale", a-t-il déclaré. Poursuivant, M. Ly de renchérir " soit on annule la loi soit qu'on la laisse à l'état parce que c'est cette loi qui a amené peut-être la stabilité du pays parce que cela a permis l'élargissement de certains de la prison, cela a permis aussi que le Parti Pastef soit rétabli dans ses droits pour qu'il puisse participer à l'élection présidentielle". Le président du mouvement " les vrais Patriotes" a ajouté que toutes les infractions doivent pouvoir faire l'objet de jugement. " C'est vrai il y a des victimes, 87 morts, ce n'est pas rien. Maintenant on a qu'à ouvrir des enquêtes tout en sachant que ceux à qui leurs magasins ont été détruits font aussi partie des victimes", a-t-il lancé.
 
FMI
 
" Il faut comprendre que l'appréciation du FMI compte beaucoup pour un pays. Elle rétablit la confiance des bailleurs privés. Nonobstant sa contribution dans l'économie d'un pays en tant qu'institution monétaire". M. Ly d'indexer certaines décisions de nos nouveaux gouvernants qui ont eu des répercussions sur notre économie notamment la sortie sur la dette cachée, l'arrêt des chantiers dans le BTP, etc. " On est parti sur le marché de l'UEMOA pour procéder à des emprunts alors que les taux au niveau de l'UEMOA sont beaucoup plus élevés que ceux du FMI.  Déjà on parle de la dégradation de nos obligations en euro et autres. Et toutes les trois agences les plus en vue, à chaque fois elles dégradent nos notes. Auparavant, c'était les bailleurs qui venaient au Sénégal pour investir, maintenant ce sont nos autorités elle-mêmes qui vont vers ces derniers notamment le patronat français".
 
Arrestation des hommes d'affaires
 
Concernant l'arrestation des hommes d'affaires les plus prospères, M. Ly a indiqué que celle-ci ne peut pas être sans conséquence. " Il faut des équilibres. Vous avez besoin d'argent, mais vous arrêtez un homme d'affaires qui peut vous aider à lever 2.000 milliards de Fcfa. Vous voyez un peu le paradoxe surtout lorsque ce dernier était prêt à cautionner 40 milliards de Fcfa. Je ne parle pas des faits mais juste de la logique pour pouvoir relancer notre économie".
 
Canal Nguinth et infrastructures...
 
En somme, Boubacar Ly a abordé au cours de cette émission d'autres sujets notamment l'existence de la Caisse noire, les agences de l’État etc. Il n'a pas manqué de se prononcer sur les projets de la coalition " Anddu Nawlé" à laquelle il est affilié, ainsi que les questions prioritaires liées aux structures sanitaires de Thiès, aux infrastructures sociales et sportives, au Canal de Nguinth etc...
Autres articles
Lundi 22 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Tribunal de Pikine-Guédiawaye: Pour avoir fauché mortellement une fillette de 2 ans, le chauffeur Meissa S., condamné à 3 mois ferme

Tribunal de Pikine-Guédiawaye: Pour avoir fauché mortellement une fillette de 2 ans, le chauffeur Meissa S., condamné à 3 mois ferme - 22/09/2025

Forêt de Boune : La mort troublante d’un menuisier-ébéniste, trouvé « pendu » à un anacardier

Forêt de Boune : La mort troublante d’un menuisier-ébéniste, trouvé « pendu » à un anacardier - 22/09/2025

Casamance : les femmes en première ligne pour consolider la paix et réclamer la libération d’un soldat otage

Casamance : les femmes en première ligne pour consolider la paix et réclamer la libération d’un soldat otage - 22/09/2025

‎KOLDA : Le préfet interdit la sortie du kankourang jusqu'à nouvel ordre...

‎KOLDA : Le préfet interdit la sortie du kankourang jusqu'à nouvel ordre... - 22/09/2025

Urgence climatique : la société civile et les syndicats unissent leurs voix au Sénégal

Urgence climatique : la société civile et les syndicats unissent leurs voix au Sénégal - 22/09/2025

Affaire drame à la Cité Mixta : une rupture amoureuse pousse Astou D. à sauter du 3e étage

Affaire drame à la Cité Mixta : une rupture amoureuse pousse Astou D. à sauter du 3e étage - 22/09/2025

Éducation : Le ministère interdit l’usage du téléphone portable dans les écoles, collèges et lycées

Éducation : Le ministère interdit l’usage du téléphone portable dans les écoles, collèges et lycées - 22/09/2025

Sénégal - Quand le régime anéantit toute ambition, tout rêve et tout idéal chez les concitoyens ( Par Mouhamed Rassoul Gueye)

Sénégal - Quand le régime anéantit toute ambition, tout rêve et tout idéal chez les concitoyens ( Par Mouhamed Rassoul Gueye) - 21/09/2025

Concours de Mémorisation du Saint Coran : Six (6)lauréats primés par l'Ambassade d'Arabie Saoudite

Concours de Mémorisation du Saint Coran : Six (6)lauréats primés par l'Ambassade d'Arabie Saoudite - 21/09/2025

(Dernière minute à Touba)- MAOU RAHMATI: Serigne Mountakha met fin à l’exploitation de l’eau douce et met terme aux bisbilles et travailleurs

(Dernière minute à Touba)- MAOU RAHMATI: Serigne Mountakha met fin à l’exploitation de l’eau douce et met terme aux bisbilles et travailleurs - 21/09/2025

Kolda : Un adolescent poignardé à mort après une sortie de Kankourang

Kolda : Un adolescent poignardé à mort après une sortie de Kankourang - 21/09/2025

Opération de sécurisation à Ziguinchor : la police ferme les bars et boîtes de nuit non conformes

Opération de sécurisation à Ziguinchor : la police ferme les bars et boîtes de nuit non conformes - 21/09/2025

Centenaire du Lycée Lamine Guèye : la randonnée, deuxième acte d’une mobilisation pour l’excellence

Centenaire du Lycée Lamine Guèye : la randonnée, deuxième acte d’une mobilisation pour l’excellence - 21/09/2025

Retards de financement du PACASEN : le député Mbaye Dione interpelle le ministre Balla Moussa Fofana

Retards de financement du PACASEN : le député Mbaye Dione interpelle le ministre Balla Moussa Fofana - 21/09/2025

URGENT – Ngaparou : Un Kankourang sauvagement tué

URGENT – Ngaparou : Un Kankourang sauvagement tué - 21/09/2025

Diplomatie: Le Président Diomaye Faye sera aux Usa pour participer à la 80e séssion de l'AG de l'Onu

Diplomatie: Le Président Diomaye Faye sera aux Usa pour participer à la 80e séssion de l'AG de l'Onu - 20/09/2025

Thiès- défaut de mutation et tracasseries: Les camionneurs tirent la sonnette d’alarme

Thiès- défaut de mutation et tracasseries: Les camionneurs tirent la sonnette d’alarme - 20/09/2025

Ballou et ses 11 villages : la situation bouleversante face à la montée du fleuve Sénégal

Ballou et ses 11 villages : la situation bouleversante face à la montée du fleuve Sénégal - 20/09/2025

Kaolack- Pôle centre:

Kaolack- Pôle centre: " 92 sites clandestins dénombrés sur un total de 228 titres".(Birame Souléye Diop) - 20/09/2025

Parc à Mazout de Colobane déguerpi : le ministre de l’Intérieur Bamba Cissé lance une opération coup de poing pour restaurer l’ordre public

Parc à Mazout de Colobane déguerpi : le ministre de l’Intérieur Bamba Cissé lance une opération coup de poing pour restaurer l’ordre public - 20/09/2025

Touba : 6 mois ferme requis contre Djily Fall, 4 prévenus réclament plus de 64 millions Cfa...

Touba : 6 mois ferme requis contre Djily Fall, 4 prévenus réclament plus de 64 millions Cfa... - 20/09/2025

Centre Conseil Ado de Kolda : Les jeux comme moyen de sensibilisation sur la santé de la reproduction…

Centre Conseil Ado de Kolda : Les jeux comme moyen de sensibilisation sur la santé de la reproduction… - 20/09/2025

MSF sonne l’alarme : inondations, malaria, dengue et famine plongent l’Afrique dans le chaos

MSF sonne l’alarme : inondations, malaria, dengue et famine plongent l’Afrique dans le chaos - 20/09/2025

ÉDUCATION - « L'école à l'heure de l'intelligence artificielle : révolutionner nos programmes éducatifs » ( Par Pape Modou Fall)

ÉDUCATION - « L'école à l'heure de l'intelligence artificielle : révolutionner nos programmes éducatifs » ( Par Pape Modou Fall) - 20/09/2025

Parcelles Assainies : Deux malfrats arrêtés après une violente tentative de vol nocturne au couteau

Parcelles Assainies : Deux malfrats arrêtés après une violente tentative de vol nocturne au couteau - 20/09/2025

Cité Mixta : une mystérieuse chute du 3e étage d’une femme plonge le quartier dans la stupeur

Cité Mixta : une mystérieuse chute du 3e étage d’une femme plonge le quartier dans la stupeur - 20/09/2025

« Diaspora Bonds : quand l’épargne des Sénégalais d’ailleurs finance l’avenir du pays »

« Diaspora Bonds : quand l’épargne des Sénégalais d’ailleurs finance l’avenir du pays » - 19/09/2025

Thiès – Réseau QNET : Deux individus arrêtés pour escroquerie et association de malfaiteurs

Thiès – Réseau QNET : Deux individus arrêtés pour escroquerie et association de malfaiteurs - 19/09/2025

Dieuppeul : 5,5 kg de chanvre saisis, un complice arrêté, le principal suspect en fuite

Dieuppeul : 5,5 kg de chanvre saisis, un complice arrêté, le principal suspect en fuite - 19/09/2025

Marche

Marche "Rappel à l’ordre" : Ameth Ndoye fustige le régime et clame un slogan fort contre Sonko - 19/09/2025

RSS Syndication