Thiès- Canal Nguinth, hôpital régional: l'appel pressant de Boubacar Ly aux autorités étatiques

La loi sur l'amnistie

" Aucune loi ne peut pas être taillée sur mesure. La loi est impersonnelle et générale", a-t-il déclaré. Poursuivant, M. Ly de renchérir " soit on annule la loi soit qu'on la laisse à l'état parce que c'est cette loi qui a amené peut-être la stabilité du pays parce que cela a permis l'élargissement de certains de la prison, cela a permis aussi que le Parti Pastef soit rétabli dans ses droits pour qu'il puisse participer à l'élection présidentielle". Le président du mouvement " les vrais Patriotes" a ajouté que toutes les infractions doivent pouvoir faire l'objet de jugement. " C'est vrai il y a des victimes, 87 morts, ce n'est pas rien. Maintenant on a qu'à ouvrir des enquêtes tout en sachant que ceux à qui leurs magasins ont été détruits font aussi partie des victimes", a-t-il lancé.

FMI

" Il faut comprendre que l'appréciation du FMI compte beaucoup pour un pays. Elle rétablit la confiance des bailleurs privés. Nonobstant sa contribution dans l'économie d'un pays en tant qu'institution monétaire". M. Ly d'indexer certaines décisions de nos nouveaux gouvernants qui ont eu des répercussions sur notre économie notamment la sortie sur la dette cachée, l'arrêt des chantiers dans le BTP, etc. " On est parti sur le marché de l'UEMOA pour procéder à des emprunts alors que les taux au niveau de l'UEMOA sont beaucoup plus élevés que ceux du FMI. Déjà on parle de la dégradation de nos obligations en euro et autres. Et toutes les trois agences les plus en vue, à chaque fois elles dégradent nos notes. Auparavant, c'était les bailleurs qui venaient au Sénégal pour investir, maintenant ce sont nos autorités elle-mêmes qui vont vers ces derniers notamment le patronat français".

Arrestation des hommes d'affaires

Concernant l'arrestation des hommes d'affaires les plus prospères, M. Ly a indiqué que celle-ci ne peut pas être sans conséquence. " Il faut des équilibres. Vous avez besoin d'argent, mais vous arrêtez un homme d'affaires qui peut vous aider à lever 2.000 milliards de Fcfa. Vous voyez un peu le paradoxe surtout lorsque ce dernier était prêt à cautionner 40 milliards de Fcfa. Je ne parle pas des faits mais juste de la logique pour pouvoir relancer notre économie".

Canal Nguinth et infrastructures...

En somme, Boubacar Ly a abordé au cours de cette émission d'autres sujets notamment l'existence de la Caisse noire, les agences de l’État etc. Il n'a pas manqué de se prononcer sur les projets de la coalition " Anddu Nawlé" à laquelle il est affilié, ainsi que les questions prioritaires liées aux structures sanitaires de Thiès, aux infrastructures sociales et sportives, au Canal de Nguinth etc...