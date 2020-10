Thiès / 98 % d'albinos analphabètes et illettrés : Mouhamadou Bamba Diop lance un appel pour le projet d'extension du centre pour albinos

Le problème de scolarisation des personnes vivants avec l'albinisme est très inquiétant, si l'on se fie au président de l'association des albinos d'Afrique et du Sénégal (Anas) et de la fondation des personnes vivant avec l'albinisme, Mouhamadou Bamba Diop. Qui a déclaré lors de la remise de don alimentaire et gel hydro alcoolique aux albinos de Thiès, que « nous avons au Sénégal 98 % d'albinos analphabètes et illettrés". Une situation qu'il compte combattre à tout prix. D'ailleurs, Mouhamadou Bamba Diop a décidé de faire des travaux d'extension du centre pour albinos de Thiès. "Dès la semaine prochaine, nous allons entamer des travaux d'extension de notre centre pour mettre en place un internat et d'autres salles supplémentaires qui vont accueillir des enfants albinos de Thiès et de toutes les autres régions", a-t-il fait remarquer. Cependant, le président Mouhamadou Bamba Diop invite toutes les bonnes volontés à mettre la main à la poche pour la concrétisation de ce projet. "Même un sac de ciment est le bienvenu. Notre pari, c'est de réduire ce taux de 98% d'albinios analphabètes et illettrés de notre système scolaire. Et si nous parvenons à réussir l'extension du centre, beaucoup d'albinos pourront venir y faire cours », a-t-il envisagé.

Accompagné de leur partenaire, Lliud Mila Anofrieva, par ailleurs cofondatrice de ladite fondation, cette dernière a pour sa part essayé de mettre en exergue les différents problèmes que vivent les albinos, avant d'inviter les autorités entre autres à jouer leur partition. « Appuyer ces jeunes et adultes vivant avec l'albinisme en Afrique et au Sénégal est un défi à relever. Car, ils sont confrontés à des problèmes liés à la santé, à l'éducation, à la formation, à l'adaptation, mais aussi à l'inclusion en milieu scolaire. Ainsi, pour relever tous ces défis, cela nécessite la contribution de tout un chacun », a-t-elle lancé...