Tentative de viol à Dahra Djoloff : trois Jakartamen arrêtés puis placés sous mandat de dépôt

Une affaire de tentative de viol defraie la chronique à Dahra Djoloff. En effet, il. s'agit de trois jeunes conducteurs de motos Jakarta qui tentaient de violer une fille de 19 ans. Ils ont été arrêtés puis déférés au parquet de Louga.



Du coup, les nommés B.S ,M.k et M. F logent depuis la semaine dernière à la maison d’arrêt et de correction de Louga. Selon des sources, ces derniers sont poursuivis pour tentative de viol sur une fille de 19 ans.



Pour rappel , les faits remontent au lundi dernier au quartier Ndiambour ( commune de Dahra .)



A en croire , la victime( la fille de 19 ans) était partie rendre visite à son petit ami dans sa chambre juste après la prière du crépuscule. Aux environs de vingt et une heure, l’amant de la fille a appelé le nommé B.S pour lui demander de venir transporter sa copine chez elle à bord de sa moto Jakarta .Par la suite B.S. a aussitôt contacté ses acolytes( M.K et M.F ) pour leur demander de le trouver dans une ruelle afin de satisfaire leur libido sur la fille .



Après avoir dépassé l’école élémentaire Ndiambour( Dahra Djoloff), le conducteur de moto Jakarta indélicat a simulé une panne dans une ruelle marquée par une obscurité totale où se trouvaient ses deux amis.



Lorsque la fille est descendue de la moto pour s’enquérir de la situation M.K et M.F se sont approchés d’elle pour la brutaliser en vue de l’apeurer.



Du coup,pour se sauver,la malheureuse jeune fille a usé de ses cordes vocales pour ameuter le voisinage .Mis au parfum du cas, les riverains ont vite pris d’assaut la ruelle en question pour porter secours à la jeune fille.



Ainsi les trois assaillants ont vite repris leur moto pour se fondre dans la nature.



Toutefois la jeune fille de 19 ans a porté plainte et les mis en cause ont été arrêtés par les pandores de la brigade de Dahra Djoloff avant d' être déférés au parquet de Louga pour tentative de viol.



Zale Ndiaye (Linguère)