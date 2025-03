Tahirou Sarr placé sous mandat de dépôt: Mamoudou Ibra Kane appelle au respect de la présomption d’innocence

L'homme d'affaires Tahirou Sarr a été placé sous mandat de dépôt hier par le juge du parquet financier dans le cadre de l’affaire de détournement présumés portant sur plusieurs milliards. Le président du mouvement « Demain c’est Maintenant » lui exprime son soutien dans un message sur X (ex Twitter): « j'exprime tout mon soutien fraternel et amical à Tahirou Sarr. Une épreuve difficile que tu sauras endurer et surmonter, connaissant ta force et ta foi », a écrit Mamoudou Ibra Kane rappelant dans la foulée que « nul justiciable n'est au dessus de la loi et la justice est rendue au nom du peuple ».







Alors qu’en ces termes il apporte son soutien au mise en cause, un autre facteur est également souligné : il s’agit de la présomption d’innocence. « Il faut cependant respecter à tous points de vue, le principe de la présomption d'innocence et les droits de la défense de Tahirou Sarr, du député Farba Ngom et de tous les autres. La présomption de culpabilité n'existe pas dans l'arsenal juridique sénégalais », dira le président de DCM.