Sortie de Sonko, rencontre avec Macky, Dialogue / Barthélémy Dias crache ses vérités : « Un responsable doit savoir garder un secret… Sonko et Khalifa étaient informés de (...) Ce qui a été convenu de faire… »

Tout est parti de cette volonté de rectifier le tir par rapport à ce qui s’est passé durant le dernier Forum mondial de l’eau. L'actuel maire de Dakar avait à l'époque, manifesté son désaccord pour l'organisation de ce forum sans lui, en tant que premier magistrat de Dakar. Il a été question de rappeler au président Macky Sall, que le forum qui vient de s'achever, devrait être bien organisé avec sa participation. Barthélémy Dias dans sa déclaration ce lundi, a révélé les premiers pas de sa rencontre avec le président Macky Sall et précise qu'elle a été connue des deux leaders Ousmane Sonko et Khalifa Sall.



« C’est moi qui ai voulu dans un premier temps, le dialogue le 26 janvier dernier. Et depuis cette date, aucun leader politique ne m’a dit qu’il n’était pas d’accord pour cet appel au dialogue. Il y’a eu des gens qui ne font pas de la politique et qui ont cherché à me parler. Ils ont décidé de parler au président Macky Sall. Ils sont même venus à plusieurs reprises chez moi », révèle le maire de Dakar qui poursuit sa logique, estimant qu’il a d’abord demandé à Khalifa Sall et Sonko s’ils étaient prêts à échanger dans un premier temps avec le président par téléphone. Barth informe qu’ils ont été d’accord sur le principe. « J’ai parlé avec Ousmane Sonko pendant plus de 30 mn sur cette question. Mais quand les médiations ont fait que je rencontre le président sur un terrain neutre, on a échangé sur le sujet concernant l’organisation du Forum social et solidaire.



« J’ai dit au président Macky Sall que dans ce pays, il y a plusieurs sujets qu’il faut aborder, notamment le fichier, les L29 et L30, les détenus politiques, sa candidature qui n’est pas légale et de cette sélection de candidats qui n’est point justifiée. J'ai dit au président de la République que dans nos postures, il faut que nous fassions une clause sur le mandat. Le président m’a demandé si Khalifa Sall et Sonko vont discuter de ces points. Je lui réponds que des points de convergence peuvent être trouvés car cette situation que nous vivons ne pourra prospérer », révèle-t-il en regrettant la sortie de Ousmane Sonko qui a fait une révélation hier lors de sa déclaration.



« Si Ousmane Sonko a été informé en amont et en aval. Je n’ai jamais été déloyal. Je pense qu’un responsable doit savoir garder un secret. Mais Ousmane sait que si c’était le juge de Pastef, cette amende de 200 millions n’aurait pas eu lieu. Je ne vois pas pourquoi tout cet acharnement sur nous. Nous sommes assez courageux pour nous défendre. J’ai fait trois mandat à la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, aussi je suis passé par l’Assemblée nationale et actuellement je suis maire de Dakar. J’ai fait preuve de fidélité et de loyauté envers lui et Khalifa Sall », a encore fait savoir Barthélémy Dias qui réitère ses propos :

« Personne ne me fait peur ! Je ne suis pas rancunier. Je suis bien présidentiable, mais j’ai toujours été fidèle à ma démarche. Je l’invite à revenir à de meilleurs sentiments. Ces actes qu’ils posent ne lui garantissent pas la candidature. Il y a des gens qui œuvrent dans l’enfantillage... »





Barth sur le « Ku déé Sa Yaay Diouraat » de Sonko



Dans sa déclaration de ce lundi que tout le monde attendait, l’édile de Mermoz ne semble guère apprécier la sortie hier de son camarade de Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko. D’ailleurs, Barthélémy Dias ne s’est simplement pas limité à faire la précision sur la rencontre avec le président Macky Sall. « Nous n’accepterons jamais que quelqu’un se moque ou minimise notre choix. Ils disent que c’est grâce à Ousmane Sonko que je suis devenu maire de Dakar ? Je n’envie personne dans ce pays, car, en politique, j’ai fait mes preuves », réclame Barthélémy Dias qui rappelle que Taxawu Dakar a toujours gagné Dakar depuis Abdoulaye Wade. En effet, pour Barthélémy Dias, la mairie de Dakar, c’est l’Etat. Donc, les gens (parlant ainsi des souteneurs de Ousmane Sonko) doivent savoir que Barthélémy Dias n’a pas besoin de leur soutien pour être à la tête de la mairie car, bien avant Yewwi Askan Wi, Taxawu a toujours été percutant.

Pour terminer sur ce point, le maire de Dakar fait savoir que « si Ousmane Sonko peut se permettre de dire ‘Ku dé sa Yaay Diouraat’, il peut alors accepter que l’amnistie de Khalifa Sall puisse se poser ».



Rencontre au Grand Théâtre…



Toujours dans ses explications devant une partie de la presse locale, le maire de la ville de Dakar est revenu sur cette rencontre au niveau du Grand Théâtre lors du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire. « Quand le président de la République arrive dans une cérémonie, nos gardes du corps s’éloignent même de nous, à l’exception de notre chargé de protocole. Une fois descendu de sa voiture, nous nous sommes serrés la main et nous avons regagné les stands d’exposition. Nous sommes partis par la suite au salon présidentiel. Il y avait le président, moi, le ministre, le photographe du président, le protocole du président et sa sécurité. J’ai par la suite dit au président que j’ai invité Khalifa Sall, Soham El Wardini et Habib Sy. J’ai dit au président Sall que c’est moi qui ai lancé cet appel au dialogue. Nous avons eu des échanges sur le dialogue et l’impératif d’ouvrir le jeu politique. » C’est globalement ce qui s’est passé le jour du lancement de ce forum qui a finalement attiré l’attention des observateurs politiques...