Situation à Expresso Sénégal : le ministère en charge des télécommunications ordonne à la direction de surseoir à toute volonté de licenciement

Interpellé par le comité sectoriel du Syndicat national des travailleurs de la Poste et des télécommunications (Sntpt) d’Expresso Sénégal sur la situation tendue entre la direction et les travailleurs suite à la volonté du directeur général Mr Radi Almamoun de licencier des agents pour des motifs économiques, le ministère en charge de l'économie numérique et des télécommunications entre en scène.En effet, le ministère a demandé d'emblée à la Direction d'Expresso Sénégal de susprendre et de surseoir à toute volonté de licenciement. Et pour apporter des solutions, il a été proposé la mise en place d'une commission de négociation coordonnée par le secrétaire général du ministère pour réunir les deux parties autour d'une table de discussion afin de trouver les voies et moyens les plus appropriés pour dépasser les contentieux.En attendant de trouver un compromis entre les deux parties, le ministère de l'économie numérique et des télécommunications tient à rassurer les agents qu’ils ne sauraient être victimes de licenciement de la part de la Direction d'Expresso Sénégal dans le stade actuel de la procédure.