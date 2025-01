Serigne Momar Sokhna appelle les exportateurs et les ferrailleurs du Sénégal à un grand rassemblement à la place de l'Obélisque

Les ferrailleurs du Sénégal sont très remontés contre leur ministre de tutelle, Serigne Guèye Diop, depuis qu’il a décidé de bloquer l’exportation de l’aluminium et des canettes. Irrités par cette situation qui a fini de les plonger dans une situation économique qui ne dit pas son nom, le président des exportateurs de métal du Sénégal, Serigne Momar Sokhna, est monté au créneau pour inviter ses camarades à se mobiliser et à se préparer à un grand rassemblement à la place de l’Obélisque. « Depuis cette fermeture, les achats ont chuté. Le prix du kg d’aluminium est passé de 950 FCFA à 750 FCFA et celui des canettes a baissé de 550 FCFA à 450 FCFA. Les fournisseurs subissent une perte de 150 000 FCFA par tonne. Nous rencontrons aussi des difficultés avec les banques qui nous ont prêté de l’argent et nos partenaires qui sont à l’étranger », a-t-il déploré.



Serigne Momar Sokhna a tenu à attirer l’attention du ministre sur « la capacité d’absorption des industries. Les industries ne peuvent absorber que 1.000 tonnes alors qu’au Sénégal on collecte plus de 5.000 tonnes par mois. C’est pourquoi, ils ont des problèmes de paiement et vous demandent d’attendre 10 voire 15 jours. Les industriels font de l’exportation comme nous. Ils achètent le produit, le transforment et l’exportent alors pourquoi on nous interdit d’exporter ? », s’interroge-t-il. Pis, poursuit-il, les travailleurs qui font le ramassage subissent le même sort.



« À Mbeubeuss, plus de 1000 travailleurs trient les déchets de canettes. Tous se retrouvent dans l’incapacité de vendre leurs produits car les industries ne veulent plus de ce genre de canettes », a-t-il fait savoir. Compte tenu de cela, Serigne Momar Sokhna de faire remarquer que « si le ministre ne fait pas d’efforts pour régler cette situation, nous allons faire un grand rassemblement à la place de l’Obélisque pour dénoncer cette injustice et j’invite tous mes camarades à se préparer. » Il précise que s’agissant des dépôts agréés « le ministre Serigne Guèye Diop doit revoir l'arrêté car, au lieu de 5. 000 mètres carrés, la superficie doit être de 2.000 mètres carrés afin que tous les exportateurs puissent avoir la possibilité d’avoir un dépôt. »