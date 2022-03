Senelec : Papa Demba Bitèye a visité le nouveau poste blindé de 3 transformateurs de 150 MVA de Guédiawaye

Après avoir quitté Hann où se trouve le nouveau poste de répartition qui y est installé afin d'augmenter les capacités de desserte pour l'alimentation en électricité de Dakar, le directeur général de la Senelec, Papa Demba Bitèye, a visité ce jeudi, le poste blindé de trois transformateurs de 150 MVA construit à Guédiawaye. Une première dans le réseau électrique de Senelec. Cette visite lui a permis en effet, de constater l'état des travaux de ces trois transformateurs électriques pour une bonne distribution dans la zone.

Le directeur général de la senelec, satisfait après avoir visité ce poste, n'a pu s'empêcher de souligner l'apport qu'il peut avoir sur les populations de Guédiawaye : « Nous savons que la demande augmente et Senelec, ne peut plus laisser évoluer les mêmes contraintes qu'il y avait. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui dans l'anticipation en mettant non seulement des postes qui pourront absorber toute la demande présente et future, mais aussi, en tenant compte des contraintes d'espace qui sont une réalité à Dakar », a signifié le directeur général de la Senelec, Papa Demba Bitèye.

Ces postes blindés en réalité participent à la réduction de l'espace et participent au gain en terme de maintenance, bref en terme de disponibilité de la fourniture d'électricité. L'ouvrage met fin à cette dépendance de la zone de Guédiawaye. En effet, cette partie de la banlieue était alimentée en électricité par Hann et Mbao. Mais selon le directeur général de la Senelec, il faudra également être prêt pour supporter cette masse de rechargement Brt qui va passer par Guédiawaye.

Ainsi, avec l'extension visitée, il s'agira non seulement de prendre en charge les besoins en électricité des populations dans le présent et dans le futur, mais aussi pour que le Brt qui va venir avec le poste de rechargement de ses bus, puissent être bien alimentés en électricité.

Au passage, Papa Demba Bitèye assure que les indicateurs permettant de mesurer la qualité de service confortent bien l'amélioration continue, entamée depuis plusieurs années par la Senelec. Il salue également l'engagement des partenaires à travers l'un de ses projets PASE, qui demeure un projet important dans la distribution en qualité et quantité de l'électricité au bénéfice des populations.