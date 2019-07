Sénégal-Tunisie (1-0) : Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse d’après-match d’Aliou Cissé

L'équipe du Sénégal s'est qualifiée en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019, pour la deuxième fois de son histoire, après la victoire face à la Tunisie (1-0), ce dimanche. En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur Aliou Cissé est revenu sur cette rencontre de demi-finale, les penalties ratés, mais aussi et surtout les rebondissements et la VAR. Florilèges...