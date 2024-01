Saint-Louis : La BM discute des stratégies d'adaptation au changement climatique dans la vallée du fleuve sénégal (VFS)

La ville de Saint-Louis a accueilli, ce jeudi 18 janvier 2024, un forum régional de haut niveau pour discuter des enjeux et stratégies de développement durable, ainsi que de l'adaptation au changement climatique dans la vallée du Fleuve Sénégal (VFS). Organisé en partenariat avec la Banque Mondiale, les parties-prenantes, dont la République Islamique de la Mauritanie ont débattu des effets du changement climatique sur les écosystèmes, le capital humain, la transition démographique et les migrations, ainsi que des mesures d'adaptation et stratégies de développement durable prenant en compte les atouts humains et naturels de la vallée.

Le Projet de développement et de résilience de la vallée du fleuve Sénégal sera présenté au Conseil d’administration de la Banque mondiale le 13 février 2024, renseigne le communiqué de l'Institution Financière.

Arrivant à vélo à l'atelier de la Banque Mondiale sur le changement climatique, le maire Mansour Faye a voulu sensibiliser sur les changements environnementaux sur la vieille ville. Ainsi, dira-t-il, « la tenue de ce forum dans notre chère ville de Saint-Louis constitue un tournant important permettant d’approfondir la réflexion sur les multiples défis environnementaux et nombreuses opportunités et richesses de cette vallée du fleuve Sénégal », a soutenu le ministre des Infrastructures des transports terrestres et du développement, Mansour Faye, par ailleurs Maire de la ville de Saint-Louis.

Le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba qui a pris part au forum, a mis l'accent sur les mesures d'adaptation. « Aujourd’hui nos ambitions de développement pour la vallée du fleuve Sénégal ne pourront être réalisées qu’en maîtrisant les répercussions du changement climatique, dont les effets ont commencé à perturber l’économie autour du fleuve. Il faut donc envisager très rapidement la planification de manière conjointe des mesures d’adaptation. » La Banque Mondiale dans son communiqué exploité par Dakaractu, explique "qu'au cours des dernières années, les populations de la vallée ont été fortement impactées par les effets du changement climatique qui perturbent l’économie de la région, dégradent les moyens d’existence des populations, et impactent leur sécurité alimentaire."