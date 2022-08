Saint-Louis : Babacar Abba Mbaye raille Mansour Faye et livre le secret de sa victoire sur BBY

Pour la tête de liste départementale de Yewwi Askan Wi à Saint-Louis, Babacar Abba Mbaye, qui faisait face à la presse ce mardi pour revenir sur les résultats du scrutin du dimanche, si BBY n’a pas gagné le département de Saint-Louis, c’est parce qu’ils n’ont pas pris en compte les autres communes lors des investitures des listes à la députation. « Les cinq erreurs qu'a commises Mansour Faye c'est qu'il n'a pas pris en compte les responsables du département lors des investitures. Ni à Mpal, Fass, encore moins à Gandon. C'est ce qu'ils ont compris en se disant que les directeurs généraux sont à Saint-Louis, ainsi que les députés. Donc, ils n'ont besoin que de nos terres. C'est pourquoi ils ont voté massivement Yewwi Askan Wi. Si Wallu et Yewwi parviennent à gagner le département, c'est parce que Wallu a investi quelqu'un de Lamsar et de Mpal et Yewwi a investi deux personnes à Saint-Louis. Ce qui a équilibré la carte, nous donnant ainsi la victoire », fait-il constater.



Par ailleurs, Babacar Abba Mbaye n’a pas manqué de railler le maire Mansour Faye avant de lui adresser ses félicitations pour la campagne qu’il a battue. Il l’invite également à poursuivre les chantiers qu’il avait entamés pour la ville tricentenaire pour l’intérêt de tous les Saint-Louisiens. « Je salue et félicite le maire Mansour Faye pour sa campagne. Je l'ai vu courir partout, allant même jusqu'à conduire le vélo, mais Dieu en a décidé autrement. Nous avions accepté notre défaite lors des locales. Donc c'est logique que si on gagne les législatives qu'il l'accepte. Je félicite tous les responsables de la coalition BBY. Parce que la plupart d'entre eux m'ont envoyé des messages. Nous exhortons le maire Mansour Faye à poursuivre les chantiers qu'il avait commencé à Saint-Louis. Parce que tous les maires des cinq communes du département sont avec lui », conclut le futur député de la 14ème législature…