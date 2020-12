Rufisque/Bargny : Pour faire face à d’innombrables problèmes qui secouent cette localité, une plateforme voit le jour.

C’est devant la presse que les initiateurs de ce projet ont déroulé le plan d’action qui va permettre à la population de cette localité très marquée par divers problèmes tels l’avancée de la mer, la centrale à charbon, le port minéralier et vraquier, le pôle urbain de Diamniadio et les travaux de l’usine extractive, de faire face …selon le porte-parole du jour, Mansour Samb .



La déclaration faite par le porte-parole du jour, Mansour Samb, est motivée par la non résolution de ces problèmes, malgré leurs multiples sorties médiatiques. Ainsi cette plateforme aura pour mission de réunir les Bargnois, toutes obédiences confondues autour de la défense des intérêts de cette localité, nous dira M.Samb. « L’ambition est de mettre en place une plateforme de consultation, de concertation, d’instruction des préoccupations locales et de proposition de transformation… », a-t-il il ajouté lors de son allocution devant les membres de ladite structure. Cette rencontre s’est tenue ce 20 décembre 2020 à Bargny...