Report de la présidentielle : La France invitée à « clarifier » sa position !

Dans ce contexte de tension liée au report de l’élection présidentielle au Sénégal, Karim Ben Cheikh, député de la 9ème circonscription des Français établis hors de France a interpellé le gouvernement français à « clarifier » sa position avec le Sénégal concernant cette question.



Dans une déclaration que le député a signé, il est demandé au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères français, Stéphane Séjourné, de clarifier sa position, après que des hautes autorités sénégalaises se sont prévalues dans la presse nationale française du soutien de la France concernant le calendrier de l’élection et les intentions politiques exprimées par elles.



« J’observe que des hautes autorités sénégalaises se prévalent désormais dans la presse nationale française du soutien de la France concernant le calendrier de l'élection et les intentions politiques exprimées par elles. Une telle position de notre pays serait en contradiction avec l'expression publique du Ministre la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Au vu de ces développements, il me semble urgent que notre pays clarifie une nouvelle fois sa position afin de ne pas laisser la parole de la France devenir la caution d'un report dans lequel se joue l'avenir démocratique, le respect de l'état de droit, la paix civile du Sénégal mais aussi pour la France la sécurité de ses ressortissants sur place » a déclaré le député rappelant qu’il existe des milliers de Français établis au Sénégal et qui appréhendent eux-aussi, la période d'incertitude politique qui s'ouvre.