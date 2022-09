Renchérissement du coût de la vie : « ce sera une des tâches prioritaires du nouveau gouvernement » (Macky Sall).

Le prochain gouvernement du Sénégal annoncé pour ce week-end par le Chef de l’État, lors de son adresse à la nation, ce 16 septembre, mettra au centre de ses préoccupations les actions visant à alléger le coût de la vie.



« Ce sera une des tâches prioritaires du nouveau gouvernement que je m’apprête à former dès demain (samedi : Ndlr) », a promis le président de la République qui a, à cet effet, listé les vrais problèmes auxquels il compte s’attaquer pour améliorer les conditions de vie des citoyens.



« Les mesures d’allègement du coût de la vie et de soutien à l’emploi et à l’entreprenatiat des jeunes, la lutte contre les inondations, la cherté du loyer resteront pour moi, la priorité des priorités parce que mon souci, c’est de tout faire pour rendre le quotidien plus supportable pour tous », a déclaré le Chef de l’État. Pour ce faire, le président Macky Sall entend réunir tous les acteurs concernés pour des mesures inclusives.



« Dans cette optique, nous avons en perspective de larges concertations avec toutes les parties prenantes, notamment les associations de consommateurs, de commerce et tous les acteurs pour arrêter de nouvelles mesures. Ainsi et ensemble mes chers compatriotes, j’ai confiance que nous poursuivrons la dynamique du Sénégal que nous aimons, une nation unie où bouillonne sans cesse la passion et la joie de vivre ensemble, une nation plus forte et plus prospère dans la paix, la sécurité et la stabilité », a conclu Macky Sall.