Rationalisation au sommet de l’État: Badara Gadiaga crache sur les "fonds politiques" jugés illicites ( Haram)

Le projet de loi portant suppression du CESE et du HCCT, a relancé le débat sur une promesse de campagne relative à la suppression des fonds politiques.



D'après le chroniqueur, Badara Gadiaga, il est désormais interdit de faire l'apologie du reniement. C'est-à-dire essayer de défendre quelqu'un qui avait fait une promesse au peuple et à l'arrivée, ce dernier décide de s'en laver les mains comme par enchantement. S'adressant au régime actuel, M. Gadiaga de marteler, concernant

l'appel à candidatures, qu'il devait passer à l'acte parce qu'il s'agit dans cette affaire d'une promesse, à l'instar de la suppression du CESE et du HCCT. "Je crois qu'il faut approuver le convenable et condamner le blâmable", a-t-il évoqué.



Le chroniqueur dit s'en tenir au principe. Mais ce qui l'étonne dans cette affaire c'est le fait de vouloir s'adjuger quelque chose en empêchant par ricochet à son vis-à-vis de bénéficier des mêmes privilèges. " Ils nous ont parlé de rationalisation et pourtant le président de ce Parti, Ousmane Sonko, avait dit que les fonds politiques sont illicites (haram), alors personne ne doit les utiliser", a-t-il rappelé. Badara Gadiaga de préciser que les fonds du CESE et du HCCT additionnés, ne dépassent pas ceux qui sont attribués à la primature et à la Présidence. " Et quand je dois rationaliser, je dois tout mettre dans le même sac".



Avant de rappeler également les déclarations du président Bassirou Diomaye Faye qui, lors de son face-à-face avec la presse, répondant à une question d'un journaliste, avait indiqué qu'ils ne détiennent pas une majorité à l’Assemblée nationale pour pouvoir aller vers l'exécution de leur promesse relative à la suppression de ces fonds. " Alors, entre temps qu'est-ce qui a changé à l’Assemblée nationale. Est-ce que la majorité a changé?, s'est-il interrogé. Et d'ajouter que ces fonds doivent faire l'objet de suppression tout comme le HCCT et le CESE.