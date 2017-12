Procès du Maire de Dakar : Une foule au Tribunal de Dakar en soutien à Khalifa Sall

Dès 8 heures, les couloirs du palais de justice de Dakar trahissent une intense nervosité. Des dizaines de journalistes, interdits d'accès dans la salle d'audience, se tiennent prêts à fondre sur les principaux acteurs d’une audience historique. Le procès de Khalifa Sall s'ouvre ce lundi. Le Maire de Dakar est arrivé au Tribunal, sous l'escorte de l'administration pénitentiaire et des éléments de la Brigade d'intervention polyvalente (BIP). Vêtu d’un boubou traditionnel de couleur blanche, l'édile est entré dans la salle d'audience, à 9h55. Des dizaines de socialistes et agents de la Ville se sont rassemblés ce mardi au palais de justice en soutien à Khalifa Sall. De même que les députés de l'opposition, qui sont présentement dans la salle 3 devant abriter le procès de Khalifa Sall et Cie. Affaire à suivre...