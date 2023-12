Procès de Sonko sur sa radiation des listes : Me Ndoumbé Wone revient sur les « irrégularités » constatées dans le dossier

Les plaidoiries des avocats de Ousmane Sonko se poursuivent avec Me Ndoumé Wone qui, d’abord, s’interroge sur l'intérêt et la qualité à agir de l'agent judiciaire de l'Etat dans ce dossier. « Vous êtes un juge de statut personnel. En quoi la réintégration de Ousmane Sonko pose un grief. L'Etat du Sénégal doit nous dire son intérêt ». Selon elle, dans ce dossier « il n'y a jamais eu d'acte de notification mais plutôt une signification ». L’avocate de poursuivre en disant qu’il est « illégale que l'Etat du Sénégal occulte la loi et agit autrement ».







« Ils n'ont jamais voulu notifier à personne sinon ils n'allaient pas déposer l'acte à la préfecture de Dakar Plateau. La maison de Ousmane Sonko est reliée à la préfecture de Ngor Almadies. Cette forclusion dont il font état ne passera pas » dira Me Ndoumbe Wone.







S'agissant de la théorie de la connaissance acquise, elle avance que l’Etat n’a pas présenté de preuve pour dire que « Ousmane Sonko a appris sa radiation en suivant l'émission de Ismaila Madior Fall l'ex ministre de la Justice ».







C'est la raison pour laquelle dit-elle, « la théorie de connaissance acquise ne saurait prospérer.



Vous avez une décision de contumace, il faut exécuter cette décision Monsieur le juge. Et l'article 307 du code de procédure pénale dit en substances : s'il est arrêté cette décision de contumace est anéantie". Au moment où je vous parle mon client Ousmane Sonko est à la prison de Cap manuel. Rendez justice à Ousmane Sonko » a-t-elle plaidé.