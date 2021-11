Prix Goncourt 2021 : les vives félicitations de Mamadou Talla à l’endroit du lauréat Mohamed Mbougar Sarr.

Mamadou Talla, le Ministre de l'Éducation nationale à travers un communiqué, a félicité l’écrivain Mouhamed Mbougar Sarr. Ce dernier étant le premier écrivain d’Afrique subsaharienne à avoir remporté le prix Goncourt avec son roman La Plus Secrète Mémoire des hommes.



"C’est avec une grande fierté que nous avons appris la consécration du jeune écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr qui vient de remporter le prix Goncourt 2021, la plus prestigieuse récompense littéraire française, avec son roman « La Plus Secrète Mémoire des hommes ».



En effet, le titre lui est récemment attribué, le 03 novembre 2021, un siècle après le Goncourt du Guyanais René Maran pour son œuvre intitulé Batouala.



Mohamed Mbougar Sarr, un pur produit de l’école sénégalaise, est aussi ancien lauréat du Concours général sénégalais en 2009. Il a déjà publié trois romans remarqués – Terre ceinte, Le Silence du chœur et De purs hommes.



« Il a honoré notre système éducatif et a rehaussé sa crédibilité. Vivement que cette victoire puisse consolider sa carrière déjà prometteuse dans le monde des lettres et contribuer considérablement au rayonnement de la littérature sénégalaise et africaine de façon générale."