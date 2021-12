Prise de fonction à la suite des nominations du CSM : Les magistrats affectés vont commencer, dès la semaine prochaine, à prendre leurs marques.

C’est en fin de semaine, ou au plus tard la semaine prochaine, que le juge Oumar Maham Diallo va aller pour la première fois à son bureau. Le premier cabinet d’instruction du Tribunal de grande instance hors classe aura ainsi un nouvel occupant.



Le nouveau Doyen des juges d’instruction en remplacement de Samba Sall, décédé en avril dernier, prendra contact avec ses collaborateurs d’autres cabinets d’instruction.



Le magistrat Ousmane Diagne, qui avait quitté avec fracas le Parquet de Dakar, sera installé, dans les prochains jours, sur son fauteuil de Procureur général de la Cour d’appel de Dakar, en succédant à Lansana Diabé Siby. Cette nomination marque une nouvelle étape dans la carrière de l’ancien avocat général près la Cour suprême.



Le maître des poursuites, sur toutes les langues sous Wade, est revenu aux affaires au Palais de justice de Dakar, qu’il avait quitté le 2 mai 2013 lors de la passation de service au parquet de Dakar, entre lui et son successeur Serigne Bassirou Guèye.



Clap de fin pour ce dernier, qui va officiellement quitter son poste de procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Amady Diouf, jusqu’ici président de chambre à la Cour d’appel de Dakar, a hérité du poste et sera installé très prochainement.



Quant à Serigne Bassirou Guèye, il commence à fréquenter la présidence de la République, pour y remplacer le Juge Demba Kandji, devenu Médiateur de la République. Bien avant cela, les deux hommes vont certainement se retrouver pour la passation de pouvoir, et prendront la parole, comme le veut la tradition.



Les magistrats de la Cour d’appel de Kaolack, où beaucoup de mouvements ont été aussi notés, ont commencé à recevoir leurs dossiers d'affectation. Le Juge Yaya Amadou Dia, qui avait eu maille à partir avec le Premier président de ladite haute juridiction, s’apprête à rejoindre la Cour d’appel de Saint-Louis où il va occuper le poste de Substitut général.



Il en est ainsi des six magistrats qui ont été mutés. Le Juge Abdoulaye Ba, précédemment président de chambre à la Cour d’appel de Dakar et ex-président de l’Union des magistrats sénégalais (Ums), va migrer vers le Tribunal régional de grande instance hors classe de Dakar pour remplacer son collègue, le Juge Ibrahima Sow, qui a déjà fait ses valise.



L’ex-président de l’Union des magistrats sénégalais (Ums), toujours en poste, attend son dossier d’affectation pour rejoindre la Cour d’appel de Tambacounda, qui n’est pas encore installée. Souleymane Téliko était jusqu’ici président de chambre à la Cour d’appel de Thiès.