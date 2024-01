Présidentielle 2024: Les cadres sénégalais de la Diaspora en France initient le "Forum Diaspora"

Les cadres sénégalais de la Diaspora regroupés autour du Conseil collectif des cadres de la Diaspora (C3D) sont préoccupés par l'approche de l'élection présidentielle de février 2024, marquée par un contexte sécuritaire sous-régional tendu. Le C3D compte organiser un "Forum Diaspora" dans la banlieue parisienne. L'événement aura lieu, ce samedi 27 janvier 2024 au Chrysalead, 2 rue Eugène Pottier 78190 à Trappes, autour du thème : la "Mobilisation de l'Expertise de la Diaspora pour le Développement du Sénégal".



En effet, souligne le communiqué exploité par Dakaractu, "les enjeux liés à l'exploitation des ressources gazières et pétrolières, nécessite une anticipation de réflexions poussées dans lesquelles s’est lancé le Conseil Consultatif des cadres de la Diaspora (C3D) qui se positionne en acteur essentiel pour le développement économique du Sénégal".



L'objectif de cet atelier d'échange, indique le document , " est de faire entendre la voix des sénégalais de l’extérieur dans la campagne et surtout de servir de plateforme stratégique en contribution aux programmes des différents candidats à l’élection présidentielle". (...) les cadres sénégalais de la diaspora, réunis au sein de ce Conseil Consultatif (C3D), se veulent un réservoir d’idées innovantes pour le Sénégal émergent rêvé de tous".



Le "Forum Diaspora", structuré autour de cinq panels majeurs, abordera des thématiques cruciales telles que:

La bonne gouvernance, l'emploi des jeunes, l'investissement, les défis du numérique et la coopération internationale.



Cet évènement offre également une opportunité́ unique de partager des idées, des expériences, et proposer des recommandations pour renforcer les liens entre la diaspora, les pays d’accueil et les institutions sénégalaises. En France, la diaspora sénégalaise se positionne comme un levier fondamental pour le développement économique et social du Sénégal.



D'aprés les organisateurs, "les résolutions émanant de ce forum seront remises aux parties prenantes, et serviront de contribuants concrets à la mise en œuvre des stratégies pour un Sénégal émergent et prospère",informent-ils.