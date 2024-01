Présidentielle 2024: Le collectif des enseignants républicains de Matam engage la mobilisation autour de Farba Ngom

Dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle du 25 février 2024,le collectif des Enseignants Republicains du Département de Matam, sous la conduite du Coordonnateur départemental, L'honorable député Farba Ngom ont tenu un point de presse pour se prononcer sur la situation pour un accueil chaleureux au début de la deuxième quinzaine du mois de janvier.



Le collectif rend hommage au coordonnateur départemental, qui n’est autre que l'homme de confiance du Président Macky Sall qui s’est beaucoup investi pour le développement de Matam. « Le département de Matam compte plus de 20 lycées et en plus de 40 CEM et cela grâce au Président et aux responsables du département qui ont travaillé minutieusement et intelligemment autour de leur Coordonnateur Farba Ngom. À cela s'ajoutent les constructions de salles de classe, la réduction du chômage par le recrutement de plus de 400 jeunes Enseignants à Matam depuis 2012;des fournitures scolaires offerts aux élèves et du soutien au logement pour les jeunes étudiants du département de Matam à Saint-Louis ;à Thiès ;à Dakar ;Ziguinchor et à Diourbel.



Si on y augmente ;le projet du siècle qui verra Matam bientôt avec l'université Souleymane Niang de Matam » a énuméré le collectif pour le compte de son responsable, Farba Ngom. Pour toute ses raisons les enseignants de Matam ne peuvent que soutenir le coordonnateur Farba Ngom dans son combat quotidien pour la réussite de la majorité.







Le Collectif des Enseignants Republicains de Matam se félicite de la tournée des responsables politiques de Matam et appelle les cadres de la coalition BBY en général et les Enseignants Republicains en particulier à se joindre au combat de sensibilisation et de remobilisation pour une belle victoire lors de l'élection présidentielle du 25 février 2024 dès le premier tour.



Pour rappel, le collectif des Enseignants républicains du département de Matam est composé de plus de 400 enseignants répartis entre les 10 communes du département et derrière le coordonnateur départemental.