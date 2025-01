Présidence : Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a reçu le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, le mardi 14 janvier 2025 le président de la commission de l’UEMOA, Abdoulaye Diop.

Dans un post X ( Ex Twitter) de la présidence Sénégal, il est indiqué que lors de cette visite, ce dernier a fait le point sur la situation de l’UEMOA aux plans économique, socioéconomique et sécuritaire. Par ailleurs, les réformes économiques et la souveraineté ont aussi été abordées.