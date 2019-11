Politique : La jeunesse de Pur désavoue Issa Sall et réclame son exclusion du parti.

La Jeunesse du Parti de l'unité et du rassemblement (Pur) a déclaré le Pr Issa Sall persona no grata et réclame son exclusion des rangs du parti. C'est ce samedi que cette position des jeunes dudit parti a été rendue publique au cours d'un point de presse.



Par la voix de Mohamed Habib Ndiaye, responsable des jeunes de ladite formation politique, la jeunesse du Pur d'informer que "le camarade Issa Sall n'a jamais été le Secrétaire général national du parti, et il n'est plus le Coordinateur national, il est le Sg de la section de Tattaguine".



Sur ce, elle a invité le Pr Sall "à se ressaisir et de se rappeler que c'est grâce à Serigne Moustapha Sy et le Pur qu'il est devenu député à l’Assemblée nationale et candidat à la présidentielle de 2019. Ladite jeunesse, à travers son Sg de l'inviter également "à arrêter cette usurpation de fonction s'il est toujours Pur".