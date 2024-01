Passage des candidats au second tour du parrainage : Dr Abdourahmane Diouf propose un nouveau tirage au sort

Le Président du Parti Awalé, Dr Abdourahmane Diouf s’est présenté dans les locaux du Conseil constitutionnel pour la notification revenant aux candidats au second tour du parrainage, dont il fait partie. Pour ce deuxième passage des candidats à la recherche de parrainages à régulariser, il n’a pas été encore précisé qu’un ordre de passage sera encore établi pour leur passage pour notification. Ce qui est un vide non prévu par le Conseil constitutionnel qui ne l’a nulle part souligné dans sa décision. Le président du parti Awalé ne s’est pas empêché d’écrire au président du Conseil constitutionnel pour lui signifier l’impératif de procéder à un second tirage au sort pour mettre de l’ordre dans le passage des 22 candidats qui espèrent être retenus le 12 prochain. « J’ai écrit une lettre destinée au président du Conseil constitutionnel, pour lui signifier que nous devons essayer un deuxième tirage au sort . Ce serait beaucoup plus équitable et personne n’aurait à le contester parce que chacun aura sa chance. J’ai fait un argumentaire juridique, cohérent et factuel que j’ai déposé sur la table du greffe pour que nous puissions mettre de l’ordre avant que les candidats ne soient notifiés » martèle l’ancien de Rewmi qui a décidé de faire « cette proposition égalitaire » dont l’essence est ce qui suit:







« Les candidats qui ont été contrôlés le premier jour, Samedi 30 Décembre 2023, ont pu disposer d’un délai indu de 7 jours au détriment des derniers candidats contrôlés. Cet état de fait ne reflète ni la lettre ni l’esprit de l’article L126 du Code électoral sur le délai de 48h dont disposent les candidats pour la régularisation. Cela ajoute à la rupture d’égalité. Au total, le maintien automatique de l’ordre de passage du contrôle déterminé par le tirage au sort serait injuste vis-à-vis des candidats qui ont passé le contrôle en dernier. Le délai indû de collecte de parrainages octroyé aux candidats passés en

premier serait une rupture manifeste de l’égalité entre candidats.







En conséquence et compte tenu de tout ce qui précède, nous sollicitons auprès de votre commission l’organisation d’un second tirage au sort, effectué suivant les mêmes formes que le tirage du Vendredi 29 Décembre 2023, et ne concernant que les candidats appelés à régulariser ».











Cheikh S. FALL