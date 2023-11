Parrainage à Thiès : La coalition Guem Sa Bop enregistre 8300 signatures dans le département

À rappeler que dans sa nouvelle stratégie pour éviter ses précédentes « désillusions » liées aux collectes de parrainages, Guem Sa Bopp a invité ses jeunes militants à se montrer plus visibles dans de nombreuses localités du pays. Après avoir récupéré les formulaires de collecte de parrainages auprès de la Direction générale des élections, Bougane Guèye Dany et sa coalition veulent multiplier leurs chances pour participer au rendez-vous électoral qui met « un homme face à son peuple ».

Réunie le week-end dernier pour une évaluation des premières collectes dans le Département de Thiès, la Coalition Gueum Sa Bopp a récolté 8300 parrains. Cette collecte de parrainages concerne Notto Diobass, Ndirène, Hannène, Touba Toul, Thiénaba, Fandène et Pout.Mais particulièrement à Touba Toul et Fandène, Bougane Guèye Dany et sa coalition ont mûri leur stratégie. Serigne Ibrahima Sylla, responsable Gueum sa bopp de Touba Toul, guide religieux et conseiller municipal a mis sur la table 5.000 parrainages. Dans la commune de Fandène avec ses 56 villages, les électeurs ont déjà marqué un point pour la Coalition Gueum Sa Bopp. C’est d’ailleurs ce qui fera dire à Pape Hann, responsable politique Gueum Sa bopp de la commune de Thiès de manifester sa confiance que leur leader, Bougane Guèye Dany aura le nombre requis de parrains.