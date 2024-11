Ousmane Diagana suite au décès de Moustapha Bâ : « Notre fructueuse collaboration fut empreinte de respect et d’amitié ».

Le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et centrale est profondément attristé par le décès de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances du Sénégal et gouverneur de la Banque mondiale (2022-2024). « Notre fructueuse collaboration fut empreinte de respect et d’amitié. Toutes mes pensées vont à sa famille et au peuple sénégalais », s’est exprimé Ousmane Diagana.