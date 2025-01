Ourour / Un seul forage dessert 4 communes : le maire Mamadou Faye tire la sonnette d’alarme

Le seul forage du village de Soumbel assure l’adduction en eau dans les communes de Fass, Ourour, Ndiébel et une partie de Khelcom Birame. Pour parer à toute éventualité de problème avec leur forage, Mamadou Faye, le maire d’Ourour a lancé un appel aux responsables de l’hydraulique et à leur tutelle. En 2021, rappelle-t-il, le forage de Fass a connu un rabattement de la nappe phréatique et finalement, il n’y avait que de la boue qui sortait des robinets. « Il y a six mois, le forage de Ndiébel dans le département de Kaolack a connu un rabattement de nappe impliquant un arrêt de production. Aujourd’hui, il n’y a que le forage d’Ourour situé dans le village de Soumbel qui fonctionne. Il est interconnecté aux réseaux de Fass depuis 2021 et de Ndiébel depuis six mois. Ainsi, il n’y a qu’un seul forage qui dessert trois communes (Fass, Ourou, Ndiébel) et une partie de Khelcom Birame », explique le maire d’Ourour. Cette situation, précise-t-il, est assez préoccupante. « Le forage a une production journalière de 1.200 mètres cubes et fonctionne 24h/24h. Nous avons peur que le forage de Soumbel connaisse le même sort que les forages de Ndiebel et Fass avec un rabattement de la nappe qui va causer un arrêt de production », alerte-t-il.