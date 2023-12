Me Ousseynou Fall, avocat de Sonko: « les droits de notre client doivent être garantis… »

Lors de sa plaidoirie, l’avocat de Ousmane Sonko, Me Ousseynou Fall a interpellé le juge et ses assistants sur le respect des droits fondamentaux de leur client, Ousmane Sonko. « Il doit jouir d’un droit naturel qui est de participer à l'élection présidentielle. Ce que nous demandons c’est que soient garantis ses droits fondamentaux. La charte des nations unies et les pactes imposent aux états signataires le respect strict de ces chartes. L'état qui s'oppose à ce droit légitime n'a pas sa place ici notamment l'agent judiciaire de l'Etat. » martèle la robe noire qui ajoute que depuis 2012, un tissu de mensonges et de procédures contre Ousmane Sonko sont formulés pour l'empêcher de devenir candidat. « Macky Sall n'a pas digéré le fait qu'il soit écarté du 3 ème mandat. C'est la raison pour laquelle il a voulu écarter Ousmane Sonko ».







Cheikh S. FALL