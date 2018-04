Mboro : Le Khalife général de Guèt Ardo se félicite de "la résolution de la crise scolaire et apprécie le sens de l'écoute et d'ouverture du président Macky"

Mboro a été ce week-end le point de convergence de plusieurs fidèles musulmans notamment ceux de la communauté khadre de Guèt Ardo et de la famille de Cheikh Aldiouma Ba.

En effet, le gamou annuel de Mboro a vécu ce week-end sous l'égide et en présence du Khalife général de Guèt Ardo, El Hadj Amadou Aïssata Ba.

Ce dernier n'a pas manqué de rappeler à tous les fidèles musulmans leur mission sur terre, dans ce monde en perpétuelle mutation où parfois les besoins matériels priment sur les croyances des uns et des autres.



Le Khalife, par la voix de son porte-parole Cheikh Aldiouma Ba, s'est vivement félicité de la résolution de la crise scolaire qui selon lui, ne pouvait perdurer si le gouvernement est véritablement préoccupé par le développement du pays. Un développement qui passe forcément par l'éducation et la formation. " Nous félicitons le président Macky Sall pour son ouverture et son sens de l'écoute dans le cadre de la gestion de la crise scolaire. "

Cette cérémonie religieuse initiée à Mboro par Cheikh Djiby Sow, a vu la participation de plusieurs autorités dont le directeur du SAED Samba Ndiobène Ka, le maire de Guèt Ardo, Talibouya Ba, entre autres...