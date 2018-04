Mbacké / visite du ministre de la femme en chiffres : « 249 Unités financées... 14.645 femmes touchées...180 millions de FCFA dégagés »

Dans son discours, le ministre Ndèye Saly Dieng insistera beaucoup sur la valeur scientifique non négligeable que revêt cette politique nationale de promotion et de protection des droits fondamentaux de la femme définie par le Président Macky Sall. Pour elle, il s'agit de mieux considérer les enjeux de l'insertion socioéconomique des femmes et des jeunes filles du Sénégal et particulièrement du département de Mbacké. « Mes interventions étant articulées autour de l'autonomisation de la femme et du renforcement du partenariat », dira-t-elle notamment.

Se félicitant du diagnostic et des propositions pertinentes qui ont été faites par la commission scientifique, l'hôte de Touba-Mbacké se réservera le droit de revenir sur les éléments qui ont concouru à la sélection des projets.

« S'agissant de la promotion économique des femmes, le processus a démarré dans votre département depuis le mois de novembre 2017 avec une présélection des projets sous l'autorité de Monsieur le préfet et suivi d'une formation technique et managériale des promotrices en collaboration avec l'ONFP. Ainsi nous allons, ce jour, avec la remise des notifications de financement, lancer 259 unités pour l'entrepreneuriat féminin touchant une population de 14.645 femmes et jeunes filles dans les 16 communes du département pour un financement global de 180 millions de francs Cfa sous les ressources nationales de crédits-femmes. Dans ce paquet, les projets portent principalement sur les domaines de l'aviculture, l'embouche et la transformation. »

Elle signalera par ailleurs, la formation de 20 jeunes filles en coiffure et en coupe, suivant les processus d'incubation du Cedaf Sokhna Diarra Bousso de Mbacké qui a accueilli 105 en 2018 contre 47 en 2017.

Elle rendra un vibrant hommage au Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou.