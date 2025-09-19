Marche de "Rappel à l'ordre" : la réaction de Oumar Sow

L’ancien conseiller à la Présidence de la République, Oumar Sow, a réagi à la marche organisée par le mouvement "Rappel à l’ordre", tenue ce vendredi 19 septembre à Dakar. Selon lui, cette mobilisation traduit un cri du cœur des Sénégalais épris de justice.

« C’est un combat qui nous concerne tous. Il y a aujourd’hui une sorte de tontine pour la prison : hier c’était moi, aujourd’hui Lat Diop, Farba Ngom, Abdour Nguer et bien d’autres », a déclaré Oumar Sow.

L’ancien responsable politique invite le régime à considérer cette manifestation comme une alerte citoyenne. Il a par ailleurs dénoncé la décision du ministère de l’Intérieur d’avoir modifié l’itinéraire prévu. Initialement, les marcheurs devaient partir de l’École Normale pour rallier le Jet d’eau, mais le trajet a finalement été réduit, allant du Jet d’eau au rond-point Liberté 5.