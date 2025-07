Madiambal Diagne à la DSC : Birahim Seck "Le régime de Pastef a tort, et il continue de faire des erreurs. Le Parti Pastef pense qu'il est toujours dans l'opposition. Ils veulent intimider les Sénégalais"

Venu apporter son soutien au journaliste Madiambal Diagne, convoqué ce mardi 8 juillet à la Division Spéciale de la Cybersécurité (DSC), le coordinateur du Forum Civil, Birahim Seck, n'a pas mâché ses mots à l'endroit de l'actuel régime, dirigé par le parti Pastef.



« Le régime de Pastef a tort, et il continue de faire des erreurs. Le Parti Pastef pense qu'il est toujours dans l'opposition. Ils veulent intimider les Sénégalais et les faire taire. Ils se trompent », a-t-il lancé.



Birahim Seck a rappelé que « les Sénégalais qui ont porté ce régime au pouvoir ne sont pas dupes ». Pour lui, la parole et la critique ne doivent pas être confisquées, même si elles dérangent.



Ainsi, a-t-il poursuivi : « On ne doit pas avoir peur de dire la vérité, de le dire à ceux qui nous gouvernent. Lorsqu'ils ont tort, on a le droit de leur dire qu'ils ont tort. Ce que le peuple a besoin et attend du gouvernement, c'est d'apporter des solutions aux problèmes des Sénégalais. C'étaient des promesses. On a des problèmes économiques et c'est réel, de même que des problèmes de finances. Leur rôle, c'est de régler le problème des Sénégalais en lieu et place de ces débats autour d'une personne. »