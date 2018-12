Macky Sall s’explique sur son caractère : « Parfois, il faut un peu de niangal aussi »

Comme tous ses prédécesseurs, le président de la République n’a pas échappé au surnom. Après Me Wade assimilé à ‘’Laye Ndiombor’’ ou ‘’Gorgui’’ et Abdou Diouf, alias ‘’Ndiol’’, c’est celui de Macky ‘’Niangal’’ Sall qui lui est collé, par certains. Des gens qui lui reprochent une certaine froideur et son attitude à toujours avoir le visage ferme.



Face aux invités, il s’est expliqué pour contester cette froideur et ce caractère sévère que certains lui collent. ‘’Ce niangal (visage ferme, cette froideur) dont on a parlé au delà de la caricature, c’est peut être un masque simplement’’. Mais, il a tenté de rassurer que dans ses relations de tous les jours, il n’est pas comme ça. ‘’Je ne fais pas toujours du niangal, mais parfoisil faut un peu de niangal aussi, " a-t-il conclu en riant..."