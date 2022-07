Législatives 2022 : Le programme de la 13e journée de campagne électorale.

Les activités des coalitions politiques pour les élections du 31 juillet 2022 se poursuivent sur l’étendue du territoire national.



La coalition Aar Sénégal qui était à Saint-Louis et Richard Toll ce jeudi, va continuer sa caravane et ses visites dans les localités de Kébémer, Ngaye, Tivaouane et Thiès. À Guédiawaye et Keur Massar mercredi dernier, la coalition citoyenne Bunt-Bi est attendue ce vendredi à Touba, Tivaouane et ensuite à Dakar pour la troisième étape de ce vendredi.



La coalition Les Serviteurs/MPR s’est rendue précédemment à Yeumbeul avec des visites de proximité et des caravanes. Elle sera ce vendredi dans la région de Thiès. Après le département de Koungheul, Khalifa Sall et sa coalition vont continuer leurs activités dans le Nord. Ils seront à Matam aujourd’hui dans le fief du député-maire, Farba Ngom.



Mamadou Lamine Thiam et la grande coalition Wallu Sénégal étaient à Kédougou avant de faire cap sur Kolda, Goudomp, Sédhiou, Bounkiling et Ziguinchor. Quant à la coalition Bokk Gis-Gis Liguey, elle quitte la Casamance pour se rendre à Mbirkilane, Kaffrine, Malem Hodar et Koungheul.



La coalition Benno Bokk Yakaar était accueillie à Ziguinchor, Oussouye, Cap skirring et Niaguis. Aminata Touré et sa caravane vont se déployer à Kaffrine, Koungheul, Malem Hodar, Mbirkilane et Kaolack. La coalition Natangué Askan Wi sera dans la zone orientale, à Koumpentoum et Tambacounda...