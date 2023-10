L'ancien maire de Thiès-Nord, Mamadou Lamine Diallo, "tourne le dos" à Idrissa Seck

L'ancien maire du parti Rewmi d'Idrissa Seck, Mamadou Lamine Diallo, a finalement décidé de claquer les portes après mûre réflexion. Apparemment, cet hiérarque du parti Rewmi dans le Nord, a jeté les amarres. "Après 28 ans de loyaux services derrière le président Idrissa Seck, j'ai décidé de geler toutes mes activités au sein du parti Rewmi pour convenance personnelle", a lancé Mamadou Lamine Diallo. Qui remercie ses anciens partisans pour leur soutien indéfectible durant leur compagnonnage. "C'est l'occasion de rendre hommage à tous ces grands responsables (anciens, femmes, adultes et jeunes) que j'ai eu la chance de côtoyer durant cette longue période. J'en profite également pour demander pardon à tous ceux que j'aurais offensés et à ceux qui ne m'auraient pas compris. Je ne saurai terminer sans formuler des prières de succès à ce grand homme politique sénégalais pétri de talent et de compétence, Monsieur le président Idrissa Seck", a-t-il fait remarquer.

Pour rappel, ce dernier avait effectué le déplacement pour assister à un grand "Sargal d'Abdoulaye Dièye" que des militants avaient organisé en son honneur. Les investigations menées par Dakaractu étaient unanimes. "Mamadou Lamine Diallo ne va jamais quitter le parti Rewmi", nous avait soufflé un membre dudit parti. Seulement, cette nouvelle sortie dans un organe de la place montre que ce dernier n'a pas encore révélé tous les maux auxquels il aurait été confronté au sein de son ancien parti.

Toutefois, il est très probable, selon des sources, que Mamadou Lamine Diallo dépose ses baluchons dans "Siggi Jotna". Ce qui, à coup sûr, sera un atout de taille pour le membre de BBY, Abdoulaye Dièye qui ne cesse d'œuvrer pour la victoire d'Amadou Bâ, candidat de coalitions BBY en 2024...