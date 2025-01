Khadija Mahécor Diouf : « Ministre ou pas, ma loyauté est envers le Sénégal! »

Khadija Mahécor Diouf a répondu aux questions sur son absence dans le gouvernement d'Ousmane Sonko, malgré son engagement, ses compétences et son savoir-faire. Avec un large sourire, la maire de Golf Sud a calmement expliqué que cette question revenait souvent, mais qu'elle n'avait pas de réponse à donner. « Être maire me remplit de fierté », a-t-elle affirmé, soulignant que, peu importe le poste, ce qui comptait avant tout était d’être fidèle à sa mission. Si le Sénégal venait à la solliciter pour des fonctions plus élevées, elle n’hésiterait pas à répondre présent, car pour elle, la véritable loyauté réside dans le service rendu à la nation, et non dans la quête de titres. Un message clair : son engagement est total, sans distraction, et sa priorité reste de servir son pays avec humilité et dévouement.