Kaolack / Rencontre de la mouvance présidentielle pour la collecte de plus de 100.000 parrains : le coup de fil du président Macky Sall en pleine séance.

Les membres de la majorité présidentielle de la région de Kaolack se sont réunis ce samedi matin en vue de rassembler leurs fiches de parrainage pour faciliter la saisie au niveau national.



Au cours de la séance, un coup de fil venant du palais de la République a suspendu momentanément les travaux.



Et c'est le président Moustapha Niasse, coordinateur régional, qui a annoncé, le téléphone à la main, que c'est le président Macky Sall qui était au bout du fil.



Après les salutations d'usage transmises à l'aide d'un micro, madame Aminata Touré (coordinatrice nationale) a été désignée pour transmettre le message du patron de Benno Bokk Yakaar.



En effet, le président Macky Sall a tenu à lancer un message fort à l’endroit des responsables politiques, des femmes et de la jeunesse afin que l'essentiel soit fait pour assurer une majorité écrasante à la coalition Benno Bokk Yakaar à l'hémicycle. Le patron de Bby en a profité pour inviter toutes les sensibilités à s'unir autour de cette entité et à mettre de côté tout ce qui peut être une source de blocage.



Après Aminata Touré, le président Moustapha Niasse a remis le téléphone au maire Amadou Lamine Dieng (membre du pôle de mobilisation et parrainage) qui, pour lui aussi, a eu le privilège de parler au téléphone avec le président Macky Sall lors de cette rencontre.



À noter que tous les leaders de la majorité présidentielle étaient présents pour faire leur premier jet à travers une liste de 100.901 parrains...