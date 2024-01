Kaolack : Les travailleurs du FERA réclament plus de 12 mois d'arriérés de salaire

Les agents du Fonds d'Entretien Routier Autonome (FERA) basés à Kaolack courent derrière plus de 12 mois d'arriérés de salaire.



Face à la presse ce vendredi matin, ils réclament leur dû après plusieurs mois de dur labeur pour le compte de cette société étatique.



Composés principalement de pères et de soutiens de famille, ils déplorent cet état de fait et menacent de passer à la vitesse supérieure sous peu...