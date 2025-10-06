Kaolack- Effondrement d'une dalle: Un troisième décès enregistré

Le bilan de l'effondrement d'une dalle d'un immeuble R+2 à Taba Ngoye dans la commune de Kaolack s'est alourdi. En effet, un autre décès a été enregistré ce matin 6 octobre 2025. Ce qui le porte à 3 morts et 6 blessés graves.

Actuellement, les blessés sont pris en charge à l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack...