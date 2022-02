Kalidou Koulibaly : «il faut rester derrière nous. Grâce à vous, on a emmené ce magnifique trophée »

A la descente de l’avion c’est Kalidou Koulibaly qui a pris la parole au nom de tous les joueurs. S’adressant au président de la République et au peuple, le capitaine remercie d’abord tout le monde. « Remporter cette Can était un rêve pour nous tous. Aujourd’hui Al hamdoulilah, on l’a effectué. Merci à vous tous de rester derrière nous. Grâce à vous, on a emmené ce magnifique trophée qui est pour vous, surtout notre président son excellence Macky Sall » souligne le capitaine.

Accompagnés des cadres de la tanière, Kalidou Koulibaly a remis le trophée au président de la République comme promis. « Nous l’avons promis et nous le faisons, nous avons la coupe et nous la remettrons au président de la République »