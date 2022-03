Kabatoki : Un violent incendie cause d'énormes dégâts matériels et engloutit plusieurs millions de fcfa.

Un violent incendie s'est produit dans la nuit du lundi au mardi vers 3 heures du matin à Kabatoki (commune de Kaolack).



En effet, un atelier de menuiserie où une dizaine de jeunes travaillait au quotidien et une cantine de friperie sont partis en fumée.



Au niveau de l'atelier de menuiserie appartenant au jeune Moustapha Sarr, les dégâts matériels sont estimés à plusieurs millions de nos francs (une vingtaine de millions). Plusieurs commandes constituées de lits, d'armoires, de tables etc, ont été ravagées par les flammes. Le feu a par ailleurs entièrement décimé un poulailler et des moutons de race.



La cantine de friperie n'est pas non plus en reste, car tout a été emporté par les flammes.



Actuellement, les jeunes du quartier sont mobilisés pour une campagne de levée de fonds en vue de venir en aide aux sinistrés...