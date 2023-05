KOLDA : le prix du sel a triplé, du jamais vu sur le marché...

Aujourd'hui, le sac de sel de 25 kg coûte 3.000 f CFA, du jamais vu sur le marché. Les facteurs de cette hausse vertigineuse du sel s'explique par la hausse du prix du carburant influant directement sur celui du transport. À Kolda, le sac de sel qui coûtait entre 800 et 1000 f CFA est subitement vendu à 3000 f dans le marché. Il faut préciser que le sel vendu à Kolda provient des régions de Kaolack et de Fatick.

Ce prix est devenu insolite pour certains pris au dépourvu par l'annonce de ce nouveau prix de vente. Pire d'autres restent stupéfaits par cette nouvelle. Il faut rappeler que le sel est un élément essentiel dans les cérémonies religieuses comme les mariages, les baptêmes ou les décès.

Pour Binta B. commerçante : "quand on dit au client que le sac de sel coûte maintenant 3.000 f CFA, il ne comprend pas. Même nous, avons été pris au dépourvu par ce prix, mais nous devons nous aligner avec les lois du marché. Certains disent que la hausse est due à celle du carburant et du transport. Malgré cela, le prix ne devrait pas augmenter car le sel est produit dans le pays. D'ailleurs, ce prix suit ceux des légumes devenus aussi chers..."

Pour Mamadou G. originaire de Dioulacolon, "à ce prix-là, les peulhs ne vont plus se marier (rire). Mais je pense qu'il faut réguler ces prix qui ne cessent de grimper. À ce rythme, on risque de préparer désormais sans sel et nous passer de ce produit dans nos cérémonies religieuses. D'ailleurs même le prix de la cola a augmenté dans la foulée. Aujourd'hui, le kg est vendu à environ 3000 f CFA."

Au Fouladou, les commentaires vont bon train sur le prix élevé du sac de sel et de la cola. Et à ce rythme, on risque de se passer de ces deux produits dans les cérémonies religieuses, notamment les baptêmes, mariages ou décès.