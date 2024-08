KOLDA : Médina Yoro Foula et action citoyenne pour la consommation et la normalisation demandent le changement...

Le département de Médina Yoro Foula et Action pour la consommation et la normalisation demandent le changement dans tous les secteurs. Ainsi, Ibrahima Baldé, coordonnateur régional de A2CN, souhaite que la transformation de leur département soit une réalité. En ce sens, il préconise que la couverture du réseau téléphonique et internet, l'amélioration de la qualité du service des opérateurs téléphoniques soient totales pour le bénéfice des populations. Pourtant, ce département est le grenier de la région en matière agricole avec une grande superficie avec un enclavement chronique dû aux routes impraticables. À cela, il faut ajouter une carte sanitaire peu reluisante et une couverture partielle en réseau internet où les populations ont du mal à émettre des appels. C’est pour corriger toutes ces disparités que les populations souhaitent un « nouveau département » avec des commodités de développement.

À l’en croire, « au 21e siècle, nous sommes le département où la qualité du réseau demeure toujours indésirable. Dans cette localité, les populations éprouvent d'énormes difficultés pour émettre des appels téléphoniques dans certaines zones et Internet reste toujours une priorité. Dans ce département seules deux communes (Pata et Médina Yoro Foula) sur onze (11) disposent de bonne couverture du réseau mobile et internet. » Dans la foulée, il précise : « autrement dit les autres communes comme Kéréwane, Koulinto ou Bignarabé la couverture et la qualité du réseau font vraiment défaut. Il urge alors d'entreprendre des actions convergentes pour trouver des solutions durables et pérennes. »

À ce titre, il soutient : « nous avions souligné ce phénomène indésirable, mais jusqu'à présent aucune action n'est prise. C’est pourquoi, nous interpellons l'État du Sénégal, les autorités compétentes comme l'ARTP, le Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT), les opérateurs téléphoniques, à interagir et mettre fin à ce fléau… »