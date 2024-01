KOLDA : Le match Sénégal/ Côte d’ivoire sur toutes les lèvres…

Le match de 8e de finale devant opposer le Sénégal à la Côte d’ivoire, ce lundi 29 janvier est sur toutes les lèvres. D’ailleurs, ce match occupe tous les débats au Fouladou. Ainsi, on sent l’adrénaline monter chez les férus du ballon rond à propos de ce match. En ce sens, chacun y va de son commentaire pour venir à bout de cette équipe ivoirienne qualifiée grâce à la victoire du Maroc sur la Zambie. Cependant malgré la confiance, certains estiment qu’il faut rester vigilant face à une équipe revancharde.







Hady Ba environ la soixantaine, un féru du ballon rond estime que le Sénégal devrait rester attentif et méfiant a cette équipe de Côte d’ivoire. Ce dernier de préciser « en étant champion d’Afrique, nous avons confirmé notre statut en gagnant nos trois matchs de poules. Et de ce que nous avons montré sur le terrain, je reste confiant pour la victoire contre la Côte d’ivoire. Mais, je précise que nous devons être très vigilants car notre adversaire du jour voudra montrer autre chose puisqu’il a été humilie lors de son dernier match… »







Au vu des statistiques du premier tour de l’équipe nationale du Sénégal dans cette CAN, tout lui donne favori devant la Côte d’ivoire. Et d’après plusieurs observateurs du foot, cette équipe avec ses stars demeure humble au sein de laquelle se trouve un entraineur serein aussi.



Pour Ibrahima Diao habillé en jean avec un tshirt blanc « on ne pense même pas à un match nul pendant les 90 minutes avec tout ce que nous avons montré comme jeu. Et je ne pense pas que l’équipe de la Côte d’ivoire puisse nous poser des problèmes avec ce qu’elle a produit sur le terrain. C’est pourquoi, elle et les ivoiriens sont avertis car nous n’avons pas peur. A cet effet, nous avons encore plus faim. »







Même s’il faut tout prévoir en sport, cette équipe de la Côte d’ivoire ne fait peur, a aucun adversaire. Dans cette dynamique aborde Kadia Baldé employée d’UCG « je suis en train de suivre les commentaires des ivoiriens dans les réseaux sociaux qui commencent déjà à se moquer de nous. Mais c’est une surprise pire que celle de la Guinée équatoriale qui les attend face au Sénégal. En tout cas moi je reste sans équivoque que nous passerons en quart de finale. »







Au Fouladou, les langues se délient positivement sur ce match à l’image certainement du pays. En ce sens, avec une formulation des prières et une union des cœurs rien ne peut arriver au Sénégal. Nous y reviendrons…