KOLDA : La ferme "vision verte" victime de vol...

La "vision verte" acteur contre le réchauffement climatique et la déforestation, a été victime de vol dans sa ferme. Après avoir emporté 3 panneaux solaires dont 2 de 300 watts et un de 258 watts, une pompe solaire de 248 volts, les voleurs ont dévasté toute l'installation. À celà, il faut ajouter le saccage de la case servant d'habitat et de magasin de stockage.

Ainsi, ils ont emporté le seul matériel qui les aidait à être autonome en eau en plus du matériel de maraîchage. Dans cette dynamique, les responsables de la ferme demandent le soutien de tous pour retrouver ce matériel qui leur permettait de bien mener leurs activités.

C'est une situation qui risque de bloquer les activités de ces jeunes engagés pour la lutte contre la coupe abusive de bois et le réchauffement climatique. Qui plus est, cette ferme permet à ces derniers de préparer des plants pour le prochain reboisement pendant l'hivernage.