Joal : un berger et un paysan se livrent à une bataille sanglante

Le village de Ndianda situé dans la commune de Joal a été secoué par une bataille sanglante entre un berger et un agriculteur. D'après le journal L'Observateur qui donne l'information le berger Aly Ba a été plusieurs fois éconduit par Mor Faye de son champ. Têtu, Aly Ba est revenu sur les lieux en pensant que le propriétaire du champ était absent. Ainsi, il a laissé son troupeau s'introduire dans le champ. Alerté de la situation, il court vite pour chasser les bêtes. Mais, à sa grande surprise, il aperçoit le berger Aly Ba qui regarde son troupeau piller la récolte de Mor Faye.



Très remontée par les agissements du berger, Mor Faye assène un coup de bâton à Aly. Ce qui a déclenché la bataille sanglante. Par la suite, le berger lui assène plusieurs coups de machette. Ne pouvant pas supporter la violence des blessures, le paysan s'est évanoui. Le berger Aly Ba a pris la fuite et heureusement, Mor Faye a été sauvé par ses camarades berger qui étaient de passage sur les lieux.



Acheminé à l'hôpital de Joal, le paysan a pu avoir un certificat médical de 15 jours d'ITT. Sur ces entrefaites, le berger a également obtenu un certificat médical avec un ITT de 15 jours. Et ils ont tous les deux déposé plaintes pour coups et bléssures volontaires réciproques ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 15 jours. Sur ce, ils ont tous les deux été arrêtés et placés en garde à vue avant d'être déférés au parquet de Mbour pour coups et blessures volontaires réciproques.