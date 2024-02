Je tiens à vous rassurer !

Qui peut prétendre avoir le droit de déterminer le côté juste de l'histoire ? Qui peut anticiper l'issue de la crise politique actuelle dans notre pays ? Chacun peut exprimer sa propre interprétation des événements en cours. Par loyauté envers celle à qui je reste dévoué dans l'exécution de la mission confiée par Son Excellence le Président Macky SALL, je peux affirmer ma ferme conviction quant au choix de celui qui guide le destin de notre Nation.



Le Président Macky Sall a pris la décision d'abroger le décret convoquant le corps électoral le 25 février 2024. Je suis convaincu de sa posture républicaine, de son amour indéfectible pour le Sénégal et sa volonté de nous léguer un pays reconcilié. Le Président Macky Sall aime son pays, il est un homme bon. Il est inconcevable pour moi qu'un homme qui a reçu tant de son pays et qui a tant donné au Sénégal puisse choisir une voie qui mènerait à un avenir chaotique. Alors je lui accorde toute ma confiance.



Le Sénégal possède les ressources nécessaires pour prévenir toute forme d'instabilité. Nos politiques se parlent, nos leaders religieux écoutent et apaisent, nos gouvernants sont conciliants et notre peuple fait preuve de maturité. Il est donc essentiel que chacun respecte la position affirmée de l’autre, reconnaisse l’engagement de chacun et évite de prédire un destin sombre pour les personnes du camp au pouvoir.



"Free Sénégal" est un cri du cœur viral qui détermine le cours d’une histoire et qui rallie des milliers, voire des millions de nos compatriotes. C'est l’engagement patriotique déclaré pour la libération de notre pays contre une dictature ; sauf que dans un Etat autocratique la résistance s’organise de l’étranger et ceux qui peuplent les geôles ne sont pas poursuivis pour des faits de violence.



Le Sénégal de Tous, ce Sénégal pour tous, c'est l'expression de la liberté que je revendique. C'est un engagement patriotique, un combat pour libérer les initiatives économiques visant une croissance plus inclusive. C'est mon engagement envers celle à qui Son Excellence le Président Macky SALL a confié la responsabilité de mettre en œuvre la politique de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire pour une inclusion par l'économique.



À nos familles, à nos proches et à nos amis, je souhaite affirmer que nous ne sommes pas du mauvais côté de l'histoire. Nous assumons pleinement cette version de l'histoire qui affirme que personne ne peut se croire au-dessus de cette Nation, car le Sénégal est au-dessus de tous. Nous sommes solidaires du Président Macky Sall et convaincus que sa décision est une réponse à la situation actuelle.



Un jour, comme ceux qui se sont sentis minoritaires lors des événements de 1968 en choisissant de soutenir la République plutôt que le mouvement contestataire conduit par une gauche radicale, ou comme les incompris de 1989 qui prônaient la paix et le dialogue pour résoudre la crise avec la Mauritanie contre les va-t-en-guerre, ou encore comme ceux qui ont cru à l’évidence sur le meurtre du Vice-Président du Conseil constitutionnel en mai 1993 face aux partisans d'un complot ourdi par un pouvoir incarné par un homme dont la posture républicaine fut reconnue par son plus farouche opposant, l'histoire jugera du bon camp et appréciera le comportement de chacun envers son camp. Par conviction et loyauté, je reste dévoué à la République, à la Nation, au Chef de l’État et au Ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire.



Je veux rassurer ma famille, mes proches et mes amis, je ne suis animé par aucun intérêt autre que mon engagement et mon amour pour ce pays, qui transcende ma personne. Je suis le produit de mon éducation et des valeurs inculquées par mes parents.



Ibrahima Fall

Directeur de cabinet du Ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire