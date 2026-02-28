Iran: le Croissant-Rouge annonce plus de 200 morts après les frappes israélo-américaines 

Le Croissant-Rouge iranien a dit samedi soir avoir recensé au moins 201 morts et 747 blessés, dans une série de frappes israéliennes et américaines contre l'Iran.



Sur les 31 provinces que compte l'Iran, "24 ont été touchées et le Croissant-Rouge est en état d'alerte", a souligné l'organisation dans un communiqué publié par l'agence Isna. Il s'agit du premier bilan officiel pour l'ensemble des frappes lancées samedi matin.