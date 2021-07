Inauguration de KMS 3 : La distribution d’eau potable va se renforcer avec une capacité de 200 000 m3 par jour.

Dans le cadre du projet Keur Momar Sarr 3 (KMS 3), le Président de la République Macky Sall inaugure, ce samedi 10 juillet 2021, la troisième usine de traitement d’eau potable à Keur Momar Sarr dans le département de Louga. Un des projets phares du Plan Sénégal émergent, KMS 3 vise à accompagner le développement démographique et économique du Sénégal.



Et contribuer à un service d’eau potable sûr, durable et équitable pour la région de Dakar ainsi qu’au renforcement de la production des villes de Thiès, Mbour et d'autres localités situées le long des conduites ALG.



Il s’agit plus particulièrement de permettre un accès universel dans la capitale par une extension du réseau de distribution, et de consolider la régulation du secteur et la capacité des acteurs. Il permettra aussi de mettre en place des infrastructures socio-économiques pour permettre aux populations de la zone d’intervention du projet de développer des activités génératrices de revenus.



KMS3 permettra aussi d’atteindre une production d’eau potable d’une capacité de 200 000 m3 par jour, grâce notamment au renforcement du surpresseur de Mékhé, contribuant ainsi à satisfaire la demande en eau potable de la capitale sénégalaise et de localités situées le long de la conduite principale.



Ce projet est le fruit d’une coopération fructueuse entre plusieurs partenaires techniques et financiers aux côtés de la SONES. Cette coopération a permis de mobiliser un budget global de 433 millions d’euros (284 milliards de FCFA).



La cérémonie aura lieu en présence de Monsieur Philippe Lalliot, ambassadeur de France au Sénégal, Monsieur Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’eau et de l’assainissement, Monsieur Dioumorou Ka, maire de la commune de Keur Momar Sarr, Monsieur Charles Fall, directeur général de la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES), M. Bertrand Camus, directeur général de SUEZ, M. Pape Gorgui Ndong, président du Conseil d’administration de la SEN’EAU et de Madame Jany Arnal, directrice générale de la SEN’EAU.



Les représentants de l’ensemble des partenaires techniques et financiers ayant contribué au projet, à savoir la Banque africaine de développement, l’Agence française de développement, la Banque européenne d’investissement, la Banque islamique de développement et la Banque mondiale seront également présents...